沙特峰會討論中東局勢 伊朗暗示消滅以色列

【本報綜合報道】沙特阿拉伯上周六在利雅得召開阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合峰會，討論以巴衝突。峰會宣言否認以色列對巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動屬於自我防衞，要求聯合國安全理事會通過果斷及有約束力的決議制止以方侵略；與會者伊朗總統萊希被指引用反猶太口號，暗示要消滅以色列、建立巴勒斯坦國。

峰會主要討論以色列的行為，被指無視巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的暴行。宣言要求停止對以色列出售武器，亦反對令加薩地帶與約旦河西岸地區分離的衝突政治解決方案；又譴責以色列侵略及觸犯戰爭罪行，對巴勒斯坦人進行野蠻、殘酷、不人道的屠殺，要求立即讓運送糧食、藥物和燃料的車隊進入加薩地帶。沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼把以巴衝突，怪責以色列實施「佔領、圍困、殖民」政策。

萊希16年來首訪沙特

此外，萊希成為16年來首位訪問沙特阿拉伯的伊朗總統，他在會上表明衝突的唯一解決方案，是在「從河流到大海」的土地上建立巴勒斯坦國，被支持以色列的陣營認為這是指消滅以色列。他同時提出對以色列實施制裁和能源禁運，以及在聯合國海牙國際法庭起訴以色列和美國，呼籲回教國家把以色列國防軍定性為恐怖組織。今年3月，沙特阿拉伯與伊朗在中國斡旋下，恢復中斷7年的外交關係。對上一位訪問沙特阿拉伯的伊朗總統，是2007年的艾哈邁迪內賈德。