倫敦30萬人上街撐巴人 促以停火

【本報綜合報道】約有30萬名支持巴勒斯坦的民眾上周六在英國首都倫敦遊行，再次呼籲以色列在加薩地帶停火，當天正值紀念第一次世界大戰結束的國殤紀念日。

法國指摘俄羅斯煽動混亂 示威群眾在倫敦市中心的陣亡將士紀念碑默哀兩分鐘後，遊行正式揭開序幕。抗議者揮舞巴勒斯坦旗幟，並高舉標語，上面寫着「停止轟炸加薩」。示威隊伍不時大叫「解放巴勒斯坦」、「立即停火」和「以色列是恐怖國家」的口號。一名41歲示威者稱︰「忘記政治立場，忘記其他的一切。當有人被殺，你就不能袖手旁觀。」英國首相辛偉誠早前呼籲和平示威。警方稱拘捕82名反對抗議者，以免破壞和平。

另外，法國外交部上周四指摘俄羅斯企圖在法國和歐洲，利用國際危機煽動混亂，把出現在首都巴黎地區的大衞星塗鴉照片在網絡流傳，俄羅斯外交部否認指控。巴黎和郊區數十間樓房外牆被塗上大衞星，法國檢察部上周二宣布展開調查，懷疑行動由住在外國的人士下令；兩名摩爾多瓦人被捕，自稱收取酬勞後為第三者行事。