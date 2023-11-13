以色列防長斥真主黨 累黎巴嫩捲戰爭

以戰機空襲黎境內目標

加蘭特訪問北部邊境地區陸軍基地時說：「我在這告訴黎巴嫩公民，我已經看到（巴勒斯坦）加薩地帶居民舉白旗沿海岸線往南走。若黎巴嫩犯下錯誤，付出代價首先將是黎巴嫩人。我們在加薩地帶所做的事，也能夠在貝魯特（黎巴嫩首都）做出。」他聲言以色列空軍在加薩地帶使用的力量不到其一成，飛行員已經坐在駕駛艙，戰機的機鼻朝向北方。