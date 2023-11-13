以色列防長斥真主黨 累黎巴嫩捲戰爭
【本報綜合報道】黎巴嫩武裝組織真主黨連日襲擊以色列北部地區，以色列國防部長加蘭特上周六警告，真主黨即將犯下嚴重錯誤，將黎巴嫩拖入一場潛在戰爭，最終將導致黎巴嫩居民要逃離家園。
以戰機空襲黎境內目標
加蘭特訪問北部邊境地區陸軍基地時說：「我在這告訴黎巴嫩公民，我已經看到（巴勒斯坦）加薩地帶居民舉白旗沿海岸線往南走。若黎巴嫩犯下錯誤，付出代價首先將是黎巴嫩人。我們在加薩地帶所做的事，也能夠在貝魯特（黎巴嫩首都）做出。」他聲言以色列空軍在加薩地帶使用的力量不到其一成，飛行員已經坐在駕駛艙，戰機的機鼻朝向北方。
以色列國防軍上周六公布，出動戰機打擊黎巴嫩境內一系列恐怖分子目標，包括屬於真主黨的基礎設施和軍事哨所。同日較早前，真主黨從黎巴嫩向以色列北部多夫山地區發射數枚火箭彈，以軍空襲真主黨和其發射台作為回應。
除了黎巴嫩外，以色列國防軍周日公布，出動戰機空襲敍利亞境內恐怖分子基礎設施，回應針對戈蘭高地的越境攻擊。上周六，兩枚火箭彈從敍利亞方向發射，落入戈蘭高地無人居住地區。此外，一架來自敍利亞的無人機，上周五撞擊以色列南部城鎮埃拉特一間學校，以色列事後襲擊敍利亞境內目標。
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