駁外界意見 稱人質是關鍵 以色列拒加薩停戰

內塔尼亞胡反對巴人管治 與美國背馳 以色列繼續在巴勒斯坦加薩地帶北部地區加薩城內外，與回教激進組織哈馬斯交火，目標是攻入宣稱是敵方大本營的希法醫院。以色列總理內塔尼亞胡上周六再度回應加薩地帶的戰後管治問題，與主要盟友美國唱反調，重申以方不但將取得整體安全控制，更暗示反對由巴勒斯坦自治政府接手哈馬斯治理當地。

內塔尼亞胡在特拉維夫與國防部長加蘭特、戰時內閣部長甘茨出席記者會，對於美國國務卿布林肯表明，加薩地帶戰後必須由巴人領導管治，並與約旦河西岸地區在巴人政府下統一，內塔尼亞胡指戰後的加薩安全控制屬於以色列，預防被利用作為襲擊的平台。他指屆時哈馬斯將被去軍事化，為了確保不會再有進一步來自加薩地帶的恐怖主義威脅，軍隊只要有必要就控制當地安全。

至於哈馬斯政權倒台後，加薩地帶應否回歸主席阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府，內塔尼亞胡認為除了哈馬斯不可以存在外，亦不應該出現一個教育兒童仇恨以色列、殺害以色列人、消滅以色列國的文人政府，不點名批評阿巴斯無譴責哈馬斯上月對以色列發動大屠殺。他強調若哈馬斯不釋放所有人質，以色列不會停火，呼籲國際社會支持其上述立場；又揚言要擊敗哈馬斯，必要時以色列為此與全世界對抗。

反擊馬克龍轟炸婦孺指控 內塔尼亞胡也點名反擊法國總統馬克龍對以色列轟炸嬰兒、婦女、老人的指控，批評對方在事實及道德方面犯下嚴重錯誤，強調是哈馬斯阻止平民撤離。他警告若自由世界把恐怖分子從平民之中戰鬥、殺害對方平民兼以自身平民做人盾的手法合法化，這些行為將在全球蔓延；又重申以色列盡一切所能減少對平民或非戰鬥人員的傷害，「但我們不會給予哈馬斯許可證，殺害我們平民後不會得到我們的回應」。

戰況方面，以色列地面部隊繼續向加薩城推進，逐漸逼近希法醫院，上址是加薩地帶規模最大的醫院。以色列國防軍最近公開證據，宣稱哈馬斯在該醫院地底設立主要指揮中心、地堡、隧道，指控對方利用醫院及1,500張病床、4,000名職員作為人盾；又否認地面部隊圍困醫院，並透露在院方職員要求下，協助容許把兒科病房的嬰兒，轉移到更安全的醫院。截至昨日，累計有42名以色列士兵在加薩地帶陣亡。

希法醫院證嬰兒死亡事件 希法醫院醫護人員表示，兒科病房突然停電，導致兩名早產嬰兒死亡。以色列關心人權醫生組織引述該醫院醫生的說法稱，另有37名早產嬰兒的生命面臨威脅。醫院一名外科醫生證實嬰兒死亡事件，並指一名成年患者也因斷電導致呼吸器中止運作而喪命；又呼籲外界保證他們可以協助疏散病人，目前有600名住院病人。本報綜合報道

內塔尼亞胡回應加薩地帶的戰後管治問題。 以色列國防軍裝甲車現身加薩地帶北部地區。 加薩地帶最新戰況