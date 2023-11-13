內地多人混合感染呼吸道疾病

內地傳媒上周六報道，內地秋冬呼吸道傳染病高發季到來，肺炎支原體、流感、肺炎鏈球菌等多種呼吸道病原體處於流行階段，多地醫院近日出現呼吸道疾病「混合感染」患者。他們病情相對更重，對免疫功能造成一定損害，對肺部造成的影響更大，繼而導致病程增長、症狀也較嚴重。（綜合報道）