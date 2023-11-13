兩岸國際

黑龍江中風翁遭豬啃食下體

黑龍江省肇東市一名66歲老人上周四餵飼家豬時突然腦中風暈倒，遭家豬啃食下體，外生殖器（陰莖及陰囊）啃食全無。事主因突然腦中風及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危重，送到黑龍江省第二醫院搶救；在醫院急診科、神經外科、泌尿外科及麻醉科等合力搶救下，目前脫離生命危險。（綜合報道）
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