11月13日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月13日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
黑龍江中風翁遭豬啃食下體
黑龍江省肇東市一名66歲老人上周四餵飼家豬時突然腦中風暈倒，遭家豬啃食下體，外生殖器（陰莖及陰囊）啃食全無。事主因突然腦中風及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危重，送到黑龍江省第二醫院搶救；在醫院急診科、神經外科、泌尿外科及麻醉科等合力搶救下，目前脫離生命危險。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231113-1113_00178_027/黑龍江中風翁遭豬啃食下體
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc