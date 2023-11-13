護理員情緒失控 打滿月嬰至腦損傷

【本報綜合報道】陝西省咸陽市一間月子中心的辛姓護理員近日因家事情緒失控，多次拍打剛滿月的嬰兒小東（化名）洩憤，導致其腦損傷。警方拘留她15天和罰款1,000元人民幣（約1,083港元），月子中心亦對其停職調查；事主母親指孩子仍然在醫院治療。

拘留15天 罰千元 內地傳媒上周六報道，小東今年9月8日在咸陽美悅灣月子會所被辛女多次用力拍打，經醫院診斷為腦損傷、顱內出血、急性呼吸衰竭。小東母親擔憂兒子會留下後遺症，影響發育，留院治療兩個月後，輸液時仍然出現吐奶等情況。她回想事發當時依然感到憤怒，小東吐奶和精神不佳，又疑似發燒，便將其送院治療，醫生檢查才發現小東身上有瘀青。

涉事中心劉姓負責人表示，辛女已經被停職，警方及相關職能部門到場調查。辛女承認確實用力打過孩子，指事發當天因孩子一直哭鬧，加上想起家事突然很煩躁，遂情緒失控。警方發布的行政處罰決定書提及，辛女照顧小東期間，曾經用右手在小東後背用力拍打7次、8次，造成其後背瘀青，遂作出上述處罰。