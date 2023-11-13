冷空氣攻華南 平均降溫8℃

【本報綜合報道】內地昨日至今日受較強冷空氣影響，大部地區的氣溫將刷新立秋後新低，江淮南部、西南地區東部、江南中東部、華南及青藏高原中東部等地最低氣溫或日平均氣溫累計降溫4℃至8℃。最低氣溫今日至明日早上出現，最低氣溫0℃線位於黃淮南部至江淮北部一帶。

受冷空氣和天雨影響，西北地區東部、黃淮、南方大部等地上周六起降溫，監測顯示新疆、甘肅、寧夏、陝西、山西、安徽、四川、貴州、湖南、廣西等地部分地區已經降溫，昨日早上氣溫0℃線位於山東南部、河南南部、陝西中部一帶。

昨日起多地氣溫將較常年同期偏低6℃以上，廣西南部、青藏高原中東部等地料將降溫8℃至10℃、局部地區降10℃至12℃，江漢、江淮南部、江南北部、貴州北部及東部等地最低氣溫將降至2℃至4℃。

之後回暖 再迎新冷空氣 這股冷空氣過後，各地氣溫將反彈，多數地方氣溫將回升到較常年同期持平或略偏低的狀態。周三至周五將有新一股冷空氣到來，預計內地大部分地區氣溫先後下降4℃至6℃，東北部分地區降幅可達8℃至10℃。此外，南方降水範圍周日至周一逐漸縮減，新疆雨雪亦明顯減少，之後將再度發展。