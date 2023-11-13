朱立倫：藍白合共識是全民調

【本報綜合報道】台灣國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲的「藍白合」合作方式至今仍然協商，國民黨主席朱立倫昨日表示，與民眾黨的協商從來沒中斷，共識是全民調，規則方法要互相尊重。侯友宜同日稱合作才有聯合內閣，呼籲柯文哲放棄個人立場，「就像我一樣」。

侯友宜冀柯文哲棄個人立場

朱立倫表示，目前主張的第三波民主改革是彼此共同目標，最重要的精神就是團隊協商，不是一個人算，「不會要求對方完全照我們的意思，也希望民眾黨不要堅持百分之百要照他們的意思」。他強調兩黨合作已經有共識，就是做全民調，目前的差異只在做民調的內容跟規則，會持續努力。