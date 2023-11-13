物管散漫執法困難 惠州別墅僭建氾濫

湖面填涼亭 牆外築電梯 疑分紅默許 廣東省惠州市別墅違規僭建問題猖獗，例如部分露台搭建成為房間，也有露台花園遭到挖空改成車位，手法層出不窮。內地傳媒上周五質疑，由於物業管理公司不作為，加上取證、執法、拆除困難，導致當地違規僭建屢禁不止。

截至今年9月，惠州市政府發現320個安全隱患點，已經責令停工244個。經過實地調查，內地傳媒記者發現惠州市部分別墅存在違規改建或加建問題，例如把湖面填成涼亭，或者在牆體外加建電梯等。其中一名受訪業主質疑，由於物業開發商與物業管理來自同一個集團，如果沒有支持以及默許，混凝土攪拌車根本不可能進入屋苑。

惟物業管理公司負責人強調，從未默許有關行為，並多次與違建業主發生衝突，由於沒有執法權，只能夠向城管執法部門報案。也有經理直言物業管理人員不作為，甚至牟取私利，縱容違建、包庇違建，藉此收取高額好處費、飲茶費，甚至與裝修公司合作，收取改建提成。

城管稱隱蔽 執法欠統一 談及執法難度時，惠州城管執法局相關科室負責人解釋，由於別墅違建比較隱蔽，單靠城管執法部門巡查很難發現；即使成功取證，往往面臨業主提出覆議訴訟，導致整個流程至少需要半年時間。此外，負責人提及執法主體是城管部門，拆除主體是轄區政府，兩者並非同一個單位，形成拆除違建建築物變得困難。

針對解決方法，惠州住建局相關負責人表示，在預防及監督違建上，當局主要措施是督促物業服務企業嚴格監督管理責任，充分發揮物業服務企業「吹哨人」、「守夜人」作用，加強日常檢查、巡查力度。惠州城管執法局相關科室負責人也稱，只要房屋被認定屬於違建，城管局就會發出行政處罰決定書，當在不動產交易時會要求必須恢復原狀，否則禁止交易。本報綜合報道