中學生構思「紓壓空間」 隨使用者狀況變幻

【本報綜合報道】新加坡設計理事會主辦的設計教育高峰會上周四舉行，主辦單位展出由18間參加全國設計計劃活動學校所提交的21個設計方案。其中由實勤中學5名中二學生提出的「紓壓空間」概念，借助智慧科技打造舒適環境，指在幫助師生紓緩壓力。

人工智能控制多媒體系統 團隊成員之一14歲的王潔惠表示，他們之前進行網上調查發現，老師和學生都最常以聽音樂、觀看節目和向他人傾訴來緩解壓力，團隊因此構想出上述概念。紓壓空間配有智慧手環，可測量空間使用者的體溫、血壓和心率等，加以人工智能技術控制房內多媒體系統。如當偵測到使用者出現心跳加速、緊張的狀況時，系統就會播放柔和的音樂，或有令人放鬆的影像。

王潔惠指，團隊學習將設計思維理念融入方案，即從使用者的角度思考、以他們的需求為出發點、發揮創意制訂創新解決方案。本屆峰會吸引超過500位教育工作者和業界領袖參加，透過講課和工作坊等，探討如何在教學中融入設計，培養更有創意的青年。