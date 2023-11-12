公益隊裝百路燈 點亮師生上學路

【本報綜合報道】雲南省保山市昌寧縣老廠村一間小學由於道路難行且設施落後，造成學生通行困難。一支公益施工隊日前帶着近100盞太陽能路燈前往當地安裝，讓40多名師生再也不用摸黑跋涉，成功點亮上學路。

昌寧縣位於滇西高原群山中，最高海拔近3,000米，老廠村則位於縣城50多公里外。江樓小學一共只有33名學生，皆來自山區周邊地區。由於父母大多在外地打工，爺爺嫲嫲難以經常接送，小孩往往只能孤身上路，部分住得較遠學生每天更要摸黑走逾一小時山路上學，天開始變亮才抵達教室。一旦若然遇上惡劣天氣，道路更會變得又濕又滑。

活動已幫助4個鄉村 內地一個二手物品交易網上平台去年發起「綠色雙11」活動，通過買賣閒置物品，舊物回收等低碳行為累積點數，變現為公益項目。在項目推動下，大量太陽能路燈進入老廠村，目前已幫助雲南、貴州、青海4個鄉村。

施工隊工作人員表示，太陽能燈可以按照天氣調整開燈時間，例如下午6時至7時左右自動開啟，不用電也方便省電。小學老師則稱，裝了這些燈後，無論是家長還是老師，學校就更加放心，讓學生安心讀書。