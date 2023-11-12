克里族少年錄歌 助同輩破心理枷鎖

加國原住民劇院與非牟利組織攜手 音樂能夠起到治愈心靈作用，加拿大一間原住民舞蹈劇院與非牟利組織合作，邀請艾伯塔省中部克里族少年參與專輯錄製，通過音樂支援青少年心理健康。在艾省卡爾加里國家音樂中心支持下，一眾團員更獲得現場表演機會。

該團體名為「Nikamo」，在克里語中意指「唱歌」，成員年齡由10歲至14歲不等，他們一共創作5首歌曲，描繪堅韌、友誼及與土地之間關係，其中3首歌曲講述來自社區的愛和支持，剩餘兩首歌曲講述大自然世界。成員家長迪弗雷納（Serena Dufresne）表示，當得知11歲女兒及10歲兒子有份錄製專輯，而對象是一眾青少年時，她感到非常自豪。

原住民舞蹈劇院通常不與非原住民組織合作，因此今次項目實屬罕見。原住民舞蹈劇院藝術總監約翰（Rosa John）表示，團隊今次被非牟利組織支援青少年心理健康一事打動，最終促成合作。她稱看到孩子們找到自己聲音過程非常有趣，眾人一開始都不想靠近咪高峰，直到後來才慢慢適應，開始興奮地安排表演順序。

著名原住民藝術家分享知識 音樂製作人兼著名原住民藝術家保羅 （Cindy Paul）也獲邀出席項目，並在項目中扮演重要作用。她指自己身為克里人很自豪能夠走進社區，並與孩子們分享知識，對於年輕人來說，看到原住民藝術家發揮領導作用很重要。本報綜合報道