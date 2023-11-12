紐約市長被FBI調查

亞當斯

涉非法接受外國捐款 電子設備遭檢走 美國傳媒上周五報道，聯邦調查局（FBI）近日扣查民主黨籍紐約市長亞當斯（Eric Adams）的個人電子設備，調查其競選團隊涉嫌非法於2021年與土耳其政府合謀接受外國捐款。亞當斯競選團隊同日指，亞當斯正與聯邦當局合作，已主動報告至少一宗不當行為，亞當斯本人目前未受指控。

亞當斯2013年曾捲不法爭議 知情人士透露，亞當斯上周一在紐約曼哈頓出席活動後，FBI探員手持法院搜查令登上亞當斯的車輛，檢走至少兩部手機和一部平板設備複製數據，數日後歸還亞當斯。FBI探員本月2日已搜查亞當斯的25歲首席籌款人薩格斯（Brianna Suggs）住所，搜查亞當斯競選團隊違反競選財務法的證據。

今次是首次有競選捐款調查直接觸及亞當斯本人，他發聲明強調自己作為一名前執法人員，希望其所有員工都能遵守法律，全力配合任何形式調查，而自己沒有甚麼可隱瞞。亞當斯曾捲入不法爭議，他2013年當選紐約布魯克林區長時，被指以不正當手段向團體募集資金，其辦公室則為相關團體處理事務。亞當斯辦公室當時承認有過失，未來將遵守法律。

美媒指調查將影響2025年選舉 在亞當斯本人及其競選團隊捲入風波之際，有美媒指亞當斯已深受影響，是否會參與2025年的市長選舉成未知之數。當地政圈有消息指，目前最少5人打算參與屆時的民主黨黨內初選，包括紐約市議會副議長阿亞拉（Diana Ayala）、紐約州參議員麥里（Zellnor Myrie）、前紐約市議會議長柯魁英（Christine Quinn）、紐約州參議員拉莫斯（Jessica Ramos）及布魯克林區長雷諾索（Antonio Reynoso）。本報綜合報道