美韓安保會議 推動終止《九一九軍事協議》

南韓國防部高官昨日表示，韓美防長在討論同盟事宜的過程中，將自然而然地就終止《九一九軍事協議》交換意見。申源湜10月初任防長後，曾公開指出《九一九軍事協議》設定的飛行禁區限制南韓軍方監察北韓軍隊前沿地區挑釁迹象的能力，將盡快推進終止協議。若奧斯汀今次公開表明支持韓方立場，預計南韓內部會加快推動相關討論。

另外，一名美國高官指總統拜登本周三在加州三藩市與中國領導人會面時，將表明支持朝鮮半島無核化的立場。兩位領導人主要就觸及美中利益相關的地區紛爭交換意見，而美方留意到近期北韓和俄羅斯關係快速發展，北韓直接向俄羅斯提供武器裝備等情況，美方計劃向中方對北韓類似行為提出擔憂。同時，美方將再次表明準備好「對朝外交」，同時會採取措施遏制挑釁，以實現半島完全無核化。