美反對朝俄合作 平壤指加劇半島緊張

【本報綜合報道】北韓外務省發言人昨日指摘，美國國務卿布林肯日前表態反對北韓和俄羅斯加強合作、要求中國干預的不負責任挑釁性言論，只會加劇朝鮮半島和地區政治軍事緊張。美國必須習慣朝俄關係新現實，試圖破壞朝鮮半島和平將受強力、協調回應，朝俄兩國友好合作關係會毫不動搖加強和發展。

朝中社刊登外務省發言人談話，指出布林肯對朝俄關係發展表示擔憂毫無依據。若布林肯真正顧慮南韓安全和烏克蘭事態，就應重視朝俄安全憂慮；若他真正擔心國際不擴散機制和聯合國安理會決議被違反，應就國際社會對美國及盟國非法核共享政策，以及聯合國安理會極端雙重標準的憂慮表示真誠關切。

指美國對外政策失敗 發言人指，美國要消除對朝俄關係發展憂慮，唯一途徑是摒棄對朝俄的敵視政策和冷戰思維，取消針對朝俄政治挑釁、軍事威脅和戰略打壓。朝、俄和中國等合作關係，在維護朝鮮半島、地區乃至世界和平與穩定發揮中樞作用。美國當前對外政策失敗，主要因為低估國際社會互相支持和團結。