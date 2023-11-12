伊朗總統訪沙特 出席峰會談以巴

【本報綜合報道】沙特阿拉伯首都利雅德昨日舉行伊斯蘭-阿拉伯特別聯合峰會，沙特外交部指該國原定主辦伊斯蘭合作組織峰會和阿拉伯聯盟峰會，特別聯合峰會將取代上述兩場單獨峰會。今次的特別聯合峰會是針對加薩地帶的局勢舉行，各國認為有必要共同努力並提出統一的集體立場。

伊朗外長指美言行不一 與會的伊朗總統萊希昨晨抵達沙特，是2012年以來首次訪問沙特的伊朗總統。沙特與伊朗於2016年斷交，在中國斡旋下兩國代表今年4月宣布正式恢復外交關係。在出發前，萊希表明加薩需要的是行動，不是「得把口」，回教國家的團結非常重要。陪同萊希出訪的伊朗外長阿卜杜拉希揚指，特別聯合峰會將向區內的戰爭販子發出強烈訊息，停止在巴勒斯坦的戰爭罪行。

阿卜杜拉希揚稱，美國表示不希望戰爭擴大，並已向伊朗和幾個國家發出訊息，但這些聲明與美國的行動不一致，加薩的戰爭機器掌握在美國手中，美國正在阻止加薩停火並擴大戰爭，世界必須看到美國的真實面目。

至於卡塔爾國王塔米則抨擊國際社會面對巴勒斯坦平民遭受苦難保持沉默，同時允許以色列違反國際法。他批評以軍攻擊加薩醫院是殘暴行為，也是前所未有，反問：「不知道以色列還能凌駕國際法之上多久？」