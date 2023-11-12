指美英4傳媒早知哈馬斯突襲 親以色列組織改口稱僅提質疑

誠實報道上周三發文指控，路透社、美聯社、美國有線電視新聞網絡（CNN）和《紐約時報》多名合作的巴勒斯坦攝影記者，在哈馬斯上月7日攻入以色列一刻已身處邊境拍照，有與哈馬斯協調嫌疑，質疑相關記者有否事先向上述媒體報料。以色列總理內塔尼亞胡指摘相關記者是反人類罪的幫兇，而上述媒體均否認指控，其中路透社指摘誠實報道以提出道德問題為名，發表毫無根據猜測，為新聞工作者帶來嚴重風險。

霍夫曼強調，誠實報道並未聲稱知道媒體事先得悉哈馬斯行動，全部4間媒體都說它們事先不知情後，自己如釋重負。他強調，誠實報道只是提出問題，但沒有給出答案，他仍然認為質疑合理，而相關媒體回答充分，有些人卻拿着誠實報道的文章假裝他們知道答案，例如以色列政府、內閣部長及社交平台上各種人物。誠實報道亦發聲明譴責針對真正新聞工作者的暴力或死亡威脅。