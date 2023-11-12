加薩醫院淪戰場 平民舉白旗仍遭槍傷

稱哈馬斯徵作指揮所 以軍猛烈空襲 以色列國防軍上周五至昨日轟炸加薩地帶多間醫院，指控是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的指揮中心。巴勒斯坦紅新月會指摘，以色列故意以醫院為目標，是迫使平民撤出加薩。以軍發言人哈加里指，過去兩天已有超過10萬名加薩居民向南逃亡。網傳影片則顯示，有大批加薩居民舉着白旗撤離，據報途中仍遭哈馬斯武裝分子射擊。

醫生藉手機照明動手術 加薩最大醫療機構西法醫院昨日凌晨發生激烈戰鬥，以軍襲擊醫院前門、狙擊手在附近開槍，對患者和難民造成恐慌。西法醫院院長薩爾米亞（Muhammad Abu Salmiya）稱，醫務人員將陪伴患者直至最後一刻。在聖城醫院，院內停電，醫生需用手機照明進行手術。

世衞：每10分鐘一兒童亡 世界衞生組織總幹事譚德塞指，對西法醫院附近空襲極為不安，許多醫務人員被迫離開醫院，而加薩已有一半醫院及三分二基本護理中心已停止運作，而且每隔10分鐘就有一名兒童死亡。他聲言世衞非常關切病人、醫務人員和避難者安全，他們需立即得到保護。

以軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）則指，最新射向西法醫院的火箭彈是加薩恐怖組織試圖襲擊以色列時，發射失敗而落入醫院。《耶路撒冷郵報》報道，以軍上周五安排加薩兩間醫院人員，經人道主義走廊運送患者撤離，卻被哈馬斯阻止。

哈馬斯控制的加薩衞生部上周五聲稱，以色列對加薩發動軍事行動以來，已造成當地逾1.1萬人死亡，當中包括4,506名兒童，另有逾2.7萬人受傷。在同日，以色列外交部將哈馬斯上月7日突襲以色列南部殺害的1,400人下調至1,200人。以色列外交部發言人稱，這是更新後的數據，因為有很多屍體沒有被識別，以方認為這些屍體屬於恐怖分子，而非以色列死者。

傳以軍準備再擴地面戰 另外，以色列傳媒引述消息指出，以色列國防軍準備擴大地面戰範圍，預計在加薩戰鬥長達一年，達成戰爭的第四階段、即新政府進入加薩，新政府將不是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，亦不是由伊朗支持。本報綜合報道