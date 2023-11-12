山寨星巴克頻現 正牌稱未招加盟

【本報綜合報道】內地不少民眾近日在網上發布照片，有多間與美國連鎖咖啡店星巴克極其相似的店面和咖啡，中文名亦是星巴克，但英文名字卻是「STARPER」。與星巴克有合作的雀巢專業餐飲飲品上周三發聲明，專案未開放任何形式的加盟活動，第三方相關加盟的介紹推廣皆為不實資訊。

英文店名「STARPER」 網傳照片顯示，山寨店內出售與星巴克類似的產品，產品包裝亦印有「星巴克咖啡服務」的字樣，並使用與星巴克綠色美人魚幾乎無差別的標誌。惟店舖英文名稱不是「STARBUCKS」，而是「STARPER」，有網民抱怨咖啡十分難飲。有網民則聲稱，這是星巴克授權雀巢的咖啡服務，開放加盟，是雀巢的合作加盟商，不是假的。雀巢微信公眾號點名咖塔爾供應鏈（上海）有限公司和江蘇博航供應鏈管理有限公司均不是雀巢公司「星巴克咖啡服務」專案的授權經銷商。

內媒上周五報道，上述山寨星巴克屬於商標侵權行為，多出現在正牌星巴克門市尚未觸及的市場。新疆烏魯木齊目前尚未有星巴克門市，山寨店已在當地華凌市場、新疆農業大學等多處開業；四川省廣安市鄰水縣、西昌市建昌古城等地亦有類似店舖。報道分析，這些地方消費者和加盟商可能知道正牌星巴克，但對其產品和品牌的英文名稱不熟悉，所以誤認是正牌官方業務。