國企高層出軌下屬 省紀委介入

女方已婚兩度流產

舉報人發文稱，在王打招呼關照下，其妻子、銀泰黃金財務總監張×事業進入快車道，每隔一兩年就提拔或到更重要崗位。從山東黃金集團下屬二級公司主管會計一步步晉升為上市公司銀泰黃金股份有限公司董事、財務總監，王一直作為張直接領導或分管集團領導。舉報內容又指，王和張年齡相差15歲，張×於2013年、2019年兩次為王××流產，2021年還曾感染HPV病毒。張×曾購買一套公寓作為兩人約會場地，兩人在上月還有出軌行為。