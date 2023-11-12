遭舉報強姦 商會副會長逼撤案

【本報綜合報道】任職湖南某公司總經理的年輕未婚女子上周四在網上舉報，去年遭湖南省永州市工商聯副會長余×麟強姦。她報警後多人找她要求改口撤案。其後余×麟獲准保釋，該女子懷疑有人干預司法機關辦案。永州市冷水灘區檢察院前日表示，案件仍在辦理中。

該女子表示，去年11月8日凌晨她與余×麟等人聚餐時，被對方設局強行發生性關係。之後她第一時間報警，公安機關將余×麟刑事拘留。但案發次日永州市紀檢單位陳×才和市融媒體中心主任張×找她和家人要求她改口供，更稱可給予巨額金錢和房產作交換，但她和家人拒絕。

被告取保釋放至今 該女子續稱，陳×才等人見無法買通她，便利用社會地位和各種關係疏通。15天後，公安機關告知她冷水灘區司法機關不批准逮捕，余×麟已被取保釋放。她多次要求逮捕余×麟，公安機關也向司法機關送了3次材料，但相隔一年余×麟仍逍遙法外。她懷疑陳×才干擾司法機關辦案，於是向有關部門舉報，但對方遲遲不處理。據悉，余×麟是福建三明人，現任永州市工商聯（總商會）副會長、永州市福建（閩僑）總商會常務執行會長。