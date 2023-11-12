天眼直擊 打頭踢腹抱摔學生 補習社關停 惡師被捕

內地教培機構再次傳出暴力毆打學生事件。浙江省杭州市蕭山區有家長上周四反映，某補習社老師毆打孩子，有關影片在家長群組裏流傳，「聽說已經報警了」。蕭山區政府官方微博翌日通報，涉事補習社已關停，打人老師已被警方採取刑事強制措施。

涉事補習社門外貼着補習班已關閉的告示，小區居民指補習社由一對夫婦經營，開了很多年，每天傍晚都看到孩子進進出出。影片中打人老師正是補習班男負責人，聽說以前是學校老師。有接觸過該老師的居民表示，看到影片很震驚，「平時感覺（老師）人蠻好的」，補習班口碑也不錯。至於被打小孩，據稱就讀小學5年級。居民都表示，打人肯定不對，希望有關部門盡快公布調查結果。

網傳畫面顯示，坐在講台邊的男老師先拿書猛砸一名坐在第一排的男生，之後上前敲打男生的頭部，又用腳踢其腹部，最後甚至將男生抱摔在地上。針對網傳補習老師打學生的影片，蕭山區城廂街道辦事處周四透過官方微博通報，經調查，當事人汪×於周三晚毆打學生韓××的情況屬實，打人老師已被警方控制，有關情況正在進一步調查。

多部門將疏導孩子心理 蕭山區政府官方微博上周五再就事件發通報稱，該補習社已被責令關停，相關違法線索已移交綜合行政執法部門依法處置。涉事孩子已於當日返校上課。下一步，區教育局、區婦聯、區未成年人保護委員會等單位將繼續做好相關孩子的心理疏導等工作。本報綜合報道