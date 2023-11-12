被揭流連夜店 民進黨主任請辭

【本報綜合報道】台灣新黨立委參選人游智彬上周五指控，民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家，聚眾淫亂，並提供照片作證。民進黨發言人張志豪回應指，林正鴻對於個人不當行為對團隊造成困擾與爭議深感歉意，為負起責任已請辭並獲准。

遭質疑權色交易 游智彬在民進黨中央黨部前舉行記者會，並出示照片指控林正鴻流連多家夜店，激情擁吻陪酒女子，飲酒作樂。他質疑，林的薪水約9萬元新台幣（約2.2萬港元），是否足夠支付頻密的「戰酒店」行動，又質問民進黨的執政是否涉權色交易或政商勾結。游批評，民進黨內充斥一大堆貪財好色之徒，主席賴清德管不好下屬，應向相關性平權事件受害者及台灣社會致歉。

張志豪回應針對民進黨的連串指摘時，指出國民黨立委參選人顏寬恒父子曾用公帑喝花酒，傅崐萁、陳雪生等人涉嫌性騷擾，甚至民眾黨內多名要員也劣迹斑斑。他反問，如果用相同標準自我檢視，顏寬恒、傅崐萁等人是不是應該退出立委選舉。