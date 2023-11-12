涉違《反滲透法》 港男偕兩人禁離台

【本報綜合報道】一名香港男子涉嫌引介台灣退役軍人接受中國大陸招待，促成兩名退役台軍少將在台灣選舉期間宣傳支持特定候選人。高雄市橋頭地方法院昨日准許涉案3人保釋，須限制居住地點，禁止離境。

其中兩人是台退役少將 案情指，香港男子祝×明在2017年至今年，長期物色、引介台軍特定階級和軍種的退役高階軍官，到大陸和美國等地接受招待，為大陸統戰組織提供接觸、拉攏甚至吸收台軍退役將領機會，並宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想。台軍少將孫×濤、劉×禮共同接受陸方資助舉辦特定活動，支持特定候選人，分發糉子及花生糖等禮品，涉嫌違反《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》等罪。

橋頭地檢署上周四搜索26處地點，並傳召祝男和台灣退伍軍人協會10多人到案說明，認為祝男、孫男、劉男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。法院批准祝男及劉男各以50萬元新台幣（約12萬港元）保釋，孫男則以60萬元新台幣（約14萬港元）保釋。檢方不服裁定，將向台灣高等法院高雄分院提出抗告。