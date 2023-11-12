圖瓦盧氣候難民 澳洲願意接收

【本報綜合報道】太平洋島國圖瓦盧因全球氣候變化導致海平面上升，面臨被淹沒危機。澳洲總理阿爾巴內塞上周五與圖瓦盧總理瓦塔諾（Kausea Natano）達成破天荒的移民協議，澳洲將接收來自圖瓦盧的「氣候難民」，這是澳洲首次對因為氣候威脅的外國公民提供居住權。兩國亦簽訂安全協議，對抗中國在區內的影響力。

圖瓦盧由9個低海拔小島組成，位於澳洲與夏威夷之間，是面對最嚴峻氣候變化威脅的國家之一，是台灣僅餘的太平洋島國邦交國。根據協議，澳洲每年接收最多280名圖瓦盧移民，讓他們可以到澳洲生活、工作及讀書，約佔圖瓦盧11,200人口的2.5%，還會出資協助該國復墾土地，讓首都富納富提的土地增加6%。

安全方面，協議要求澳洲和圖瓦盧在與第三方簽訂安全或防禦協議前，必須互相諮詢，涵蓋任何國防、警務、港口、通訊、能源和網絡安全領域。

簽安全協議抗華 阿爾巴內塞表示，澳洲和圖瓦盧結盟是重要的一天，澳洲承認雙方都是太平洋國家的一分子，如果圖瓦盧提出要求會提供安全支持。