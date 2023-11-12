何立峰邀明年訪華 耶倫稱期待

【本報綜合報道】中國副總理何立峰與美國財長耶倫上周五結束在三藩市的兩日會談，美國財政部在會後發表聲明，指兩人就雙邊經濟關係，以及一系列廣泛議題，包括合作和分歧領域，進行坦誠、直接和建設性的討論，雙方同意保持密切聯繫，何立峰歡迎耶倫再訪華，耶倫期待明年訪華。

耶倫籲華企勿助俄攻烏

耶倫在記者會重申，美方無意與中國脫鈎，雖然美方運用經濟工具來保護國家安全利益，但美國亦希望美中之間建立健康穩定的經濟關係，令雙方受益，並為美國公司和工人提供公平的競爭環境。她強調，兩國負責任地管控雙邊經濟關係的重要性，美國對中國非市場政策和做法的廣度和規模，以及由此對美國工人和企業造成的影響表示關注。雙方同意加強溝通，盡可能解決分歧，避免誤解導致升級局勢，並承諾在經濟、金融穩定和監管問題上合作。