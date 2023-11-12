近拍殲20實彈射擊畫面曝光

國防部短片 亦有攔外軍軍機流程

該短片由3個故事組成，透過一系列空軍部隊訓練畫面，折射出空軍建設發展成果和能力提升。其中第二個故事講述外軍機意圖接近其演習空域，殲16戰機接到命令後立即升空處置。內地軍事專家張學峰解釋，解放軍在處置外軍軍機過程中，首先是進行無線電語音警告，同時在目視距離內進行動作警告，即搖擺機翼，展示翼下武器。這是一種相對有限度和克制的展示武力方式，也是目前國際通行的專業方式。在外軍機執意抵近騷擾，甚至主動挑釁、即將越線情況下，中方戰機在目視距離內發射紅外線干擾彈，警告外機。