中菲船隻仁愛礁角力 美英日澳關注

【本報綜合報道】中國和菲律賓在南海仁愛礁有主權爭議領域的角力持續升溫，中國海警上周五再次指控菲律賓艦隻非法闖入仁愛礁海域，菲軍指控中國海警發射水炮阻礙補給任務。澳洲、美國、英國、日本駐菲律賓大使館同日分別發聲明，支持菲律賓。

指華不該用水炮阻菲補給 澳洲駐菲律賓大使劉海京（Hae Kyong Yu）表示，澳洲再次對中國船隻在菲律賓專屬經濟區使用水炮等危險行為感到關切，維護國際法對國際和平與安全至關重要，特別是《聯合國海洋法公約》。美國駐菲律賓大使羅美凱（MaryKay Carlson）重申，華府為自由開放的印太地區支持菲律賓，並指在中方持續騷擾下，菲方仍成功合法地向完全位於菲律賓專屬經濟區內的仁愛礁「坐灘」軍艦馬德雷山號補給。

日本和英國也反對加劇地區緊張局勢並破壞和平的行動，日方指高度重視基於法治的自由開放海上秩序，任何騷擾和加劇緊張局勢的行為都是不被容忍的。上周五晚，中國官媒發放一段事發影片，指控菲律賓船隻向非法坐灘軍艦運物資時執意衝闖中國海警船。