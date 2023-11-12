美軍頭：北京不願武力奪台 或改多方面施壓實現

美國高級軍官近年多次猜測中國大陸的攻台時間表，引起外界不安。惟美國參謀長聯席會議主席布朗上周五淡化台海戰爭風險，認為大陸領導人實際上並不想用武力奪取台灣。他又指已去信大陸中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，表達美方對恢復陸美軍事溝通持開放態度。

正訪問日本的布朗表示，他確實相信北京不是真的想武力攻台，但陸方會試圖用其他方法奪取台灣。他指出大陸需讓部隊對台灣實施海灘登陸的難度，而美國及其盟國需要關注大陸所採取的其他行動，包括在軍事、外交、經濟上加大對台施壓的各種努力。

盼重啟軍事溝通防誤解 布朗另指出，拜登政府目標是重啟中美這世上兩支最強軍隊之間的對話，他上月初就任參謀長聯席會議主席時已致函劉振立，表明有意恢復溝通，並將拭目以待及充滿期望。他強調，中美重啟軍事溝通渠道對防止可導致危機的誤解是十分重要。

布朗的言論與近年其他美國軍官對潛在的台海衝突發出之警告形成鮮明對比。時任美國印太司令部司令戴維森2021年3月曾稱，大陸可能會在2027年之前對台灣採取軍事行動；接任印太司令的阿奎利諾同月表示大陸攻台威脅比大多數人想像的更接近；美國國家情報總監海恩斯去年亦指台灣在2030年之前面臨來自大陸的嚴重威脅。美國時任眾議院議長佩洛西去年8月訪問台灣後，北京宣布中斷與華府的軍事溝通。

示威團體禁入峰會場地 中美關係近期稍為回暖，兩國外交政策和經濟事務官員陸續舉行了會談，惟軍事領袖之間的通訊卻仍未恢復。中美領導人周三將於加州三藩市會晤，三藩市當局為確保中美峰會順利舉行，將會場一帶劃為禁區，示威團體不能進入。美媒指兩國政府都對峰會設定最保守的期望，目標只是管控競爭、防止衝突的下行風險和確保溝通渠道開放。

報道指雙方或會做出溫和的善意姿態，承諾就關鍵問題進行更多對話，包括氣候、全球衞生、經濟穩定、禁毒工作，及可能重啟軍事溝通管道，但取得深入進展將是困難的。另有知情官員透露，為讓中國同意舉行峰會，美國進行複雜外交工作，中共中央政治局委員兼外長王毅上月訪美時已原則上同意中美峰會，但沒有完全答應，原因是怕拜登政府採取不符合中國利益的措施，例如宣布對台售武、制裁中國主要企業，令中國領導人難堪。本報綜合報道