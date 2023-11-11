駝鹿偷食南瓜 天眼拍下

不少人總會把節日裝飾保留一段時間才拆卸，美國阿拉斯加州女子利維（Natalie Levy）亦不例外，萬聖節過後仍在屋門外放置南瓜，至近日吸引不速之客。她通過門外的閉路電視，看到一隻駝鹿清晨時分在門廊站了數分鐘，把南瓜吃得一乾二淨，令她感到驚訝不已，笑稱是門廊清理「仙子」前來拜訪。