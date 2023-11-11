青海唐卡傳承人 教貧民繪製技能
【本報綜合報道】唐卡是藏族文化中別具特色的經典繪畫藝術形式，青海省玉樹藏族自治州藏族唐卡三大流派之一，「仲唐」傳承人彭措德勒年輕時便開始學習噶瑪噶赤畫，後來更成立繪作中心，多年來教授一眾貧困農牧民學生唐卡繪製技藝，旨在創新及傳承藏族傳統文化。
現年60歲的彭措德勒7歲起便展現出優秀的繪畫天賦，並在15歲獲知名噶瑪噶赤繪畫大師索南尼瑪收為徒弟，從青稞粒上繪製佛面，苦練基本功，至後來繪製數千幅唐卡。他表示，由於當時學藝條件不佳，土地、石板和布塊均可充當練習畫板，而唐卡上所描繪的佛面是畫像的靈魂，線條愈精細愈能體現人物之鮮活，青稞粒便是練習畫功最佳材料。
為博物館展覽館創作60多幅畫作
《格薩爾》唐卡是《格薩爾》文化重要組成部分，在長期不斷創作和傳承中形成獨特的藝術形式「仲唐」。彭措德勒近年以噶瑪噶赤繪畫風格為基礎，為各地《格薩爾》博物館和展覽館等繪製以《格薩爾》史詩為內容的60多幅巨幅唐卡、壁畫、油畫等作品，更積極教授學員學習唐卡技藝，希望能帶動更多人參與和了解唐卡製作。
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