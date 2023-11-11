青海唐卡傳承人 教貧民繪製技能

現年60歲的彭措德勒7歲起便展現出優秀的繪畫天賦，並在15歲獲知名噶瑪噶赤繪畫大師索南尼瑪收為徒弟，從青稞粒上繪製佛面，苦練基本功，至後來繪製數千幅唐卡。他表示，由於當時學藝條件不佳，土地、石板和布塊均可充當練習畫板，而唐卡上所描繪的佛面是畫像的靈魂，線條愈精細愈能體現人物之鮮活，青稞粒便是練習畫功最佳材料。