男煙民肺衰竭 隆胸奇迹救命

防止心臟移位 移植圓滿成醫院首例 美媒周四報道，密蘇里州聖路易斯一名男煙民因器官衰竭，急需接受雙肺移植手術。他今年5月在伊利諾伊州芝加哥西北醫療中心接受手術，期間通過乳房植入物延續生命，最終手術成功並於最近出院。他事後表示手術讓他感覺很棒，亦很有趣。

34歲的鮑爾（Davey Bauer）從21歲開始吸煙，至2014年因認為電子煙較健康而轉食電子煙，每天吸食分量更相當於一包煙，最終導致肺部衰竭。他今年4月因確診流感而感染一種有毒的假單胞菌菌株，肺部病情惡化出現液化現象，轉送往芝加哥西北醫療中心，當時心臟一度驟停。

染流感病情曾惡化 醫院斷定鮑爾須在術前清除感染，才能確保他存活，切除雙肺後利用外部人造肺維持其生命，並在胸腔內放入乳房植入物，防止心臟移位，這是醫院首次實施此手術。醫療團隊於此後的24小時內成功找到與鮑爾匹配的捐贈者肺部，手術最終圓滿成功。醫療中心胸腔外科主任巴拉特（Ankit Bharat）指，上述方法是團隊唯一想到合乎邏輯的解決方案，為鮑爾爭取求生的機會。

鮑爾術後留院觀察數月後，於今年9月康復出院，並計劃未來一年會繼續留在芝加哥，以確保新肺功能正常。他指很慶幸自己能活着，從手術中看到不可思議及幽默之處。醫生更送贈一件印有「DD Davey」的球衣給鮑爾作紀念，令他感到哭笑不得。本報綜合報道