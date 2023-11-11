庫存耗盡 俄向4國回購直升機引擎

【本報綜合報道】經歷超過年半時間，俄烏戰爭仍陷膠着狀態。美國傳媒周三引述消息報道，俄羅斯正試圖從埃及、巴西、巴基斯坦及白羅斯回收一批早年出售直升機引擎，藉此解決攻烏耗盡庫存問題，預料下月開始陸續收貨。

包括埃及巴西巴基斯坦白羅斯 《華爾街日報》報道，俄羅斯代表團4月訪問埃及開羅期間，曾向埃及總統西西提到有意回購俄羅斯向其出售、總共150副米8直升機及米17直升機引擎，同時要求埃方迅速行動，避免被美國發現。作為交換條件，俄方願意免除埃及欠款，繼續提供關鍵小麥供應援助，否則將撤走旗下多名軍火工業顧問。

直至7月，西西前往俄羅斯聖彼得堡出席第二屆俄羅斯—非洲峰會暨經濟和人道主義論壇時，終於向俄羅斯總統普京表示同意有關安排，更稱不會答應美國向烏運送導彈要求。知情人士透露，埃及最快下月開始支付該批引擎，未知具體數量。

除了埃及，俄羅斯亦打算向巴西及巴基斯坦分別回收12副和4副米35攻擊直升機引擎，同時成功從白羅斯回購6副米26重型運輸直升機引擎。自入侵烏克蘭以來，俄羅斯直升機在前線部隊扮演重要角色，卻於展開攻勢最初數周損失100多架直升機。