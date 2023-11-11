泰坦航空客機玻璃脫落 折返倫敦

英國傳媒周四報道，涉事航班編號AWC305Y，上月4日從英國倫敦斯坦斯特德機場起飛，原定前往美國佛羅里達州奧蘭多國際機場。起飛後不久，乘客注意到機艙比平時更冷且更嘈雜，機組人員走向機艙尾部檢查，愈往後噪音愈震耳欲聾，其後發現一扇窗戶沒有玻璃，密封條隨風飛揚。客機飛到1.4萬呎高空後，機組人員決定停止爬升並降低速度，折返斯坦斯特德機場。降落後，機組人員檢查客機窗戶，發現兩扇窗戶的內層玻璃、外層玻璃、密封條都已不見，另有一扇窗戶的內層玻璃及密封條也遺失。