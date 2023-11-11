工銀在美公司遭網攻 系統中斷

中國工商銀行股份有限公司在美全資子公司—工銀金融服務有限責任公司（ICBCFS）當地時間周三發聲明稱，該公司當日遭勒索軟件攻擊，導致部分系統中斷。聲明表示，該公司發現攻擊後立即切斷並隔離了受影響系統，已展開徹底調查並向執法部門報告，正在專業資訊安全專家團隊的支持下推進恢復工作。（綜合報道）