11月11日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月11日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
工銀在美公司遭網攻 系統中斷
中國工商銀行股份有限公司在美全資子公司—工銀金融服務有限責任公司（ICBCFS）當地時間周三發聲明稱，該公司當日遭勒索軟件攻擊，導致部分系統中斷。聲明表示，該公司發現攻擊後立即切斷並隔離了受影響系統，已展開徹底調查並向執法部門報告，正在專業資訊安全專家團隊的支持下推進恢復工作。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231111-1111_00180_027/工銀在美公司遭網攻--系統中斷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc