菲補給仁愛礁坐灘軍艦 中國海警阻截

菲律賓傳媒在社交網公布畫面可見，昨晨7時30分左右，菲律賓一艘艦隻正前往仁愛礁擱淺「坐灘」軍艦馬德雷山號執行輪換任務，期間有兩艘中國充氣艇高速從菲艦左側駛至，其中一艘越過菲艦船首切入該艦右側航行。左側的充氣艇其後亦從菲艦前方切入右側，兩艘充氣艇交叉航行，其中一艘再次越過菲艦船首，從右側切回左側。

中國海警局發言人指，菲方行徑侵犯中方領土主權，敦促菲方立即停止侵權行徑。菲律賓軍方則指，中國海警利用危險操作和水炮阻礙菲方在南海的補給任務，再次譴責中國最近對菲律賓合法、例行的輪調和補給任務進行無端脅迫和危險操作。中國外交部發言人汪文斌昨指，菲律賓此舉嚴重侵犯中國主權，已向菲駐華使館提嚴正交涉。