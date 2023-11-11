中日未達成領導人會面安排
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四在北京會見日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男，並舉行中日高級別政治對話機制磋商。日本傳媒報道，秋葉剛男與王毅協商日本首相岸田文雄擬於下周四美國三藩市亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，與中國領導人會晤的事宜，但會後仍未對此事作出任何決定。
王毅晤日高官 被促撤水產限制
中國外交部消息指，王毅在會談中闡明了中方對當前中日關係的原則立場，並指出改善和發展中日關係的正確路徑。雙方重申恪守中日四個政治文件確定的各項原則，努力推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，並同意繼續就此保持溝通。王毅亦就福島核污水排海、台灣、歷史等問題表明中方的立場和關切，強調日方應把希望盡快改善中日關係的表態，體現在具體行動上。日媒報道，秋葉剛男與王毅進行3個半小時討論，期間秋葉呼籲中國取消對日本水產品的進口限制。雙方也就各種問題和地區情勢交換意見。秋葉於會談結束後告訴記者：「我們舉行了一次有意義的會議。我對會議的內容感到滿意。」但秋葉同時表示領導人會晤一事「尚未有任何決定」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：