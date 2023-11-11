中日未達成領導人會面安排

王毅晤日高官 被促撤水產限制

中國外交部消息指，王毅在會談中闡明了中方對當前中日關係的原則立場，並指出改善和發展中日關係的正確路徑。雙方重申恪守中日四個政治文件確定的各項原則，努力推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，並同意繼續就此保持溝通。王毅亦就福島核污水排海、台灣、歷史等問題表明中方的立場和關切，強調日方應把希望盡快改善中日關係的表態，體現在具體行動上。日媒報道，秋葉剛男與王毅進行3個半小時討論，期間秋葉呼籲中國取消對日本水產品的進口限制。雙方也就各種問題和地區情勢交換意見。秋葉於會談結束後告訴記者：「我們舉行了一次有意義的會議。我對會議的內容感到滿意。」但秋葉同時表示領導人會晤一事「尚未有任何決定」。