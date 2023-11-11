中美領導人下周會晤

同赴三藩市APEC峰會 美政界提10訴求 美國白宮昨日證實，總統拜登將於下周三與中國國家主席習近平會面。中方同日證實，習近平應拜登邀請，將於下周二至下周四赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。13名美國共和黨眾議院議員周三去信拜登，要求中方達成10項基本訴求，展現改善兩國關係的誠意，包括中方停止所有在台灣防空識別區的軍事行動等。

白宮聲明指，兩國領導人將談及美中雙邊關係議題、保持開放溝通管道的持續重要性及連串地區和國際問題。兩國領導人在去年11月印尼峇里島的會議基礎上，將討論美國和中國如何繼續負責任地管理競爭，並且在利益一致的地方合作，特別是在影響國際社會的跨國挑戰上。

中國外交部發言人稱兩國元首將就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題，以及關於事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。

訴求包括芬太尼及台海問題 美國眾議院中美戰略競爭特別委員會委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）與12位黨友聯署，信中讚揚拜登政府加強對中國投資及半導體出口等限制，同時指出華府在過去18個月的對華行動已大幅減弱，特別是與人權相關的措施，美方仍然保持與華競爭和合作的公開立場，卻明顯犧牲了競爭性的行動從而增加兩國毫無目的、殭屍般的接觸。委員會批評，即使美方多次讓步，北京依然無採取行動阻止類鴉片藥物芬太尼流入美國、沒有擴大市場准入、沒有減緩台海局勢緊張和停止在南海的危險軍事挑釁等。

議員們要求拜登向中國領導人提出多項訴求，包括釋放所有在華被錯誤拘押的美國公民；立即允許所有禁止出境的美國公民離開中國；對芬太尼進口原料建立客戶身份查核規定；停止中國對美國海上和航空資產的所有不安全和近距離攔截；停止在台海中線以東的所有軍事行動；停止菲律賓海軍當前和未來對南海仁愛礁周邊補給的所有騷擾；取消對美國國際宗教自由委員會主席努里‧特克爾的母親阿依夏木‧馬木提之出境禁令；暫停被指是新疆強迫勞動重點計劃的「互助」項目；釋放並撤銷對部分香港民運人士的指控；釋放部分被拘押的新疆維吾爾族人士。

華官媒文章冀兩國相向而行 中國官媒周四發表推動中美關係回歸正軌的系列評論文章，指近一段時間以來，中美關係出現止跌企穩勢頭，但仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰。穩定和改善兩國關係，關鍵是要遵循中國領導人提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，找到中美新時期正確相處之道。

文章指出，讓對穩定和發展中美關係的期待成為現實，需要中美相向而行。希望美方在近期中美互動中所展現的積極姿態不是政治算計和戰術投機，所作出的口頭承諾能夠成為具體政策和實質行動。也希望美方能夠不被國內黨爭羈絆和政客私利左右，同中方共同行動、持久努力，讓中美關係中的好消息、好勢頭不斷累積，推動兩國關係真正穩下來、好起來。文章又指，合作始終是中美兩國最好的選擇，中美都需要從對方發展中獲益，相信中美兩國能夠以建設性的姿態、向前看的精神，走出一條既非熱戰也非冷戰的正確相處之道。本報綜合報道