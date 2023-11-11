法國追撥逾6億 人道援巴人

法國巴黎周四舉行一場援助巴勒斯坦加薩地區的國際會議，法國總統馬克龍在會上宣布，法國今年將追加撥款8,000萬歐元（約6.66億港元）用於向巴勒斯坦人提供人道援助，使法國在這方面的援助總額從2,000萬歐元（約1.67億港元）增至1億歐元（約8.33億港元）。（綜合報道）