以國禽鳥裝GPS 助尋4失蹤者

巴勒斯坦哈馬斯武裝分子上月7日突襲以色列，目前仍有多人下落不明。英媒周四報道，以色列自然和公園管理局生態學家哈茨奧弗利用食腐肉猛禽白尾海鵰的GPS定位追蹤紀錄，定位遇難者遺體的可能位置，結果成功找到4具遺體。（綜合報道）