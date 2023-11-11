巴人武裝PIJ 稱將釋以國兩人質

【本報綜合報道】武裝組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）周四發放兩名在加薩被扣押的以色列人質影片，稱基於人道理由將會釋放他們，但只會在符合「安全條件」時才會這樣做，該組織亦無說明會在何時和在甚麼情況下釋放兩人。

兩名人質分別是77歲老婦卡齊爾（Hanna Katsir）和一名13歲的男童，他們都是在10月7日巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯攻擊以色列南部時被擄走。PIJ稱，準備釋放卡齊爾是因為她的「醫療需要」，而準備釋放該男童的原因則是因為他年幼。兩人在影片中都嚴厲批評以色列總理內塔尼亞胡，未知他們是否在讀出準備好的文本。

以色列軍方發言人稱，PIJ發放的人質影片是心理戰，又指不會放過救回人質的任何機會。

傳6美國人有機會獲釋 另外，法國傳媒引述接近哈馬斯的消息人士稱，釋放哈馬斯扣押的十幾名人質以換取加薩3停火的談判正在進行中，這些人質當中包括6名美國人。另一個消息則稱，卡塔爾正在與美國協調談判，以釋放「10至15名人質，換取一到兩天的停火」。