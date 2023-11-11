美空襲敍東伊朗設施 畫面曝光

【本報綜合報道】美國在周三自以巴上月7日爆發戰事以來，第二度空襲敍利亞，轟炸伊朗革命衞隊及其附屬組織的武器庫，美國國防部於周四公開由無人機拍攝的空襲影片。另外，美國軍方指在周三的空襲行動後，駐中東美軍部隊遭受至少4次襲擊。

美軍周三派出F15戰機向敍利亞東部一個革命衞隊武器儲存庫，投放衞星制導炸彈進行空襲，五角大樓發放的黑白影片可見一幢建築物發生猛烈爆炸，冒出大量濃煙。

美國官員透露，打擊目標位於敍利亞東部大馬士革邁塞倫（Maysalun），相信存放襲擊區內美軍所用的武器，美軍已監視該處一段時間。

駐中東美軍遭至少4次襲擊 在空襲行動後，位於敍利亞綠村任務支援站附近奧馬爾油田的美國和聯軍部隊於周三傍晚，遭受兩宗火箭彈襲擊，其中一次襲擊導致3名美軍受輕傷。同一時間，敍利亞幼發拉底河任務支援站的美軍部隊亦受單向無人機襲擊。

至周四早上，一架單向無人機襲擊伊拉克阿薩德空軍基地的美軍部隊，暫無人員傷亡或設施損壞通報。