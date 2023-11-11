以色列同意 每天停掃蕩加薩4小時 讓平民循人道走廊南移

美國白宮宣布以色列同意從周四起，每天暫停在巴勒斯坦加薩北部掃蕩回教激進組織哈馬斯的軍事行動4小時，以便向當地提供人道援助並容許平民逃離。以軍強調，安排並非停火，而是為加薩平民提供人道援助而進行「戰術性的局部暫停」。以色列總理內塔尼亞胡表明，不尋求征服、佔領或統治加薩地帶，但需維持「可靠的力量」在必要時進入加薩遏制軍事威脅。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，以色列會至少提前3小時宣布暫停軍事行動的時間，指美方對有關進展表示歡迎，是「朝着正確方向邁出的一步」。柯比稱美方一直敦促以色列盡量減少平民傷亡，暫停軍事行動將為平民提供幾小時的喘息空間，讓他們遠離危險；以方亦開啟了第二條通道，讓加薩平民逃離軍事行動進行的地區。

白宮希望製造人質獲釋機會 柯比又指，暫停軍事行動也將提供「短暫的機會之窗」，讓被哈馬斯扣押的人質安全通過，他指若能夠救出所有239名人質，那「將是一個很好的有限目標」。

柯比宣布上述安排之際，以軍強調有關戰術暫停在時間和區域上都是有限的，但會為加薩平民提供人道走廊，讓他們暫時向南遷移到更安全的地區。

內塔尼亞胡發表聲明，堅稱如果哈馬斯不釋放人質，以方就不會停火，他並且再次呼籲加薩的平民經安全通道撤離到南部。他另向美媒指出，需在加薩組成一個文人政府，同時確保上月7日的突襲事件不再發生，因此以色列需要一支可靠力量，在有需要時進入加薩擊殺武裝分子，防止與巴勒斯坦激進組織哈馬斯類似的實體重現。他強調，戰後將會有一個非軍事化、去激進化和已重建的加薩。

以總理拒停火5日換釋人質 有英國傳媒引述知情人士指，內塔尼亞胡曾拒絕停火5日換取哈馬斯釋放人質，以軍上月27日對加薩地帶發動地面戰後，雙方繼續透過第三國談判，以方要求哈馬斯交出人質名單，對方卻指不停火就無法提交。知情者還稱，停火協議每次交到內塔尼亞胡手上，他都會提出更強硬要求。現時估計約240名人質由不同組織拘押在加薩不同地點。

巴人政府指不可能滅哈馬斯 巴勒斯坦自治政府總理什泰耶（Mohammad Shtayyeh）接受法國傳媒訪問，他表示以色列消滅哈馬斯的戰爭目標無可能實現，因為哈馬斯以「信念」形式存在，不只是在加薩的軍事結構或組織，哈馬斯存在於約旦河西岸、黎巴嫩和敍利亞，而其領導層亦不在加薩，而是身處卡塔爾。美軍參謀長聯席會議主席布朗則形容，以色列希望殲滅哈馬斯是相當大的目標，衝突可能會比預期更長。本報綜合報道