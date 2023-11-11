北京發布建議 防呼吸道傳染病

醫院機構方面，在增加診療服務能力的同時，應同步重視院內感染防控工作；通過優化和嚴格執行就診流程，杜絕普通門診、急診患者和發熱門診患者交叉感染等。養老機構方面，則建議加強環境衞生管理和整治，對入住老人及工作人員開展傳染病防治知識專題講座，嚴格落實疑似病例的登記管理制度。

另中國工程院院士鍾南山指，根據澳門科技大學研究，他估計本月至明年一月會出現新冠小高峰，新發變種株的傳染性可能很高，病毒免疫逃逸性會增強，但變化和致病性不大。他呼籲長者和免疫力較低的人士需要接種疫苗。他承認科興疫苗的預防感染作用雖然比不上mRNA（信使核糖核酸）疫苗，但對預防重症和死亡的效果為一樣。