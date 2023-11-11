北京發布建議 防呼吸道傳染病
【本報綜合報道】北京周三發布支原體肺炎等秋冬季呼吸道傳染病社會面防控措施，從學校、學生、家長、養老機構、醫療機構等方面給出具體防控建議。當中包括建議學校今冬減少組織集體活動，養老機構為工作人員接種新冠、流感、肺炎球菌等疫苗，進一步減少院友感染風險。該市周四通報，多間醫院兒科已開始實施「先化驗再診療」措施，以精簡流程、縮短候診時間。
學校方面，當局建議學校嚴格落實晨午檢、因病缺勤登記和報告等制度；出現集中發燒疫情的學校，倡導病例所在班級學生疫情期間佩戴口罩，而學生亦應避免帶病上課。
料最快本月現新冠變種株
醫院機構方面，在增加診療服務能力的同時，應同步重視院內感染防控工作；通過優化和嚴格執行就診流程，杜絕普通門診、急診患者和發熱門診患者交叉感染等。養老機構方面，則建議加強環境衞生管理和整治，對入住老人及工作人員開展傳染病防治知識專題講座，嚴格落實疑似病例的登記管理制度。
另中國工程院院士鍾南山指，根據澳門科技大學研究，他估計本月至明年一月會出現新冠小高峰，新發變種株的傳染性可能很高，病毒免疫逃逸性會增強，但變化和致病性不大。他呼籲長者和免疫力較低的人士需要接種疫苗。他承認科興疫苗的預防感染作用雖然比不上mRNA（信使核糖核酸）疫苗，但對預防重症和死亡的效果為一樣。
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