內地團出遊 料明年底恢復疫前水平
【本報綜合報道】內媒周三報道，內地冬春航季新航線發布等系列出境遊供應鏈陸續恢復，出境遊市場復甦進入再加速階段。世界旅遊及旅行理事會預測，內地出境遊市場明年底有望恢復到2019年新冠疫情前的水平。
據報道，隨着國際客運航班、免簽國家和地區的恢復與增多，加上目的地供應鏈的修復，內地出境遊市場已從今年初的「手忙腳亂」，發展到如今加速復甦。有業內人士表示，從恢復的旅遊目的地數量來看，政府在出入境旅遊市場方面的政策已恢復到2019年時的情況。內地明年節假日安排通知公布後，旅遊平台上的旅遊簽證和需求諮詢量大增。
內媒梳理多間旅遊企業出境旅遊產品時發現，旅客的出境遊需求比起3年前出現很大變化，更偏愛一個目的地的深度遊，高品質、純玩無購物的產品以及親子等主題遊更受青睞。
年輕消費群體成主力
有旅遊企業十一假期的預訂數據顯示，「90後」群體佔出境旅客近三成，「00後」增速則最快，年輕消費群體成為出境遊主力軍。
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