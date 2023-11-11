內地團出遊 料明年底恢復疫前水平

據報道，隨着國際客運航班、免簽國家和地區的恢復與增多，加上目的地供應鏈的修復，內地出境遊市場已從今年初的「手忙腳亂」，發展到如今加速復甦。有業內人士表示，從恢復的旅遊目的地數量來看，政府在出入境旅遊市場方面的政策已恢復到2019年時的情況。內地明年節假日安排通知公布後，旅遊平台上的旅遊簽證和需求諮詢量大增。