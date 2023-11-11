兩度赴台當騙黨「車手」 港男落網

內湖分局接獲情報指，詐騙集團以免費招待短期觀光吸引境外人士擔任車手。警方跟監，鎖定該名56歲鄒姓香港男子涉有重嫌，日前在桃園機場將正準備出境的鄒男拘提到案，當場扣查不法所得5萬餘元（約1.2萬港元）、高鐵票等證物，其後依欺詐、洗錢等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

據報道，鄒男在香港沒穩定工作，看到詐騙集團在社交媒體提供的「高薪」工作，於是赴台擔任車手，機票和住宿等全由詐騙集團負擔。首次他在短短兩周內遊歷多地並提領大量現金，光在台北和新北就提款逾200次，經過這次經驗，他估算每次赴台至少可抽成約40萬元（約9.66萬港元），二度赴台提款最終落網。內湖分局今年下半年已查緝逾80名車手到案，不少是外籍人士。