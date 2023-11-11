8年前殺14歲女童 男子判死

涉事女童小雨（化名）為信陽市光山縣城司馬光中學的住校生，事發當日離家返校，但老師發現她沒出現在班上自習，父親張先生報警後，多方不斷發尋人啟事、查找小雨的網上聊天紀錄，但多年過去始終沒有音信。直至去年8至9月，張先生獲悉小雨的遺體被人藏在離家不遠處的一間老屋水井。他表示，後來聽說警方帶疑犯魏××到發現遺體的地方指認現場，但自己始終沒見過孩子遺體，也不知道兇手身份和動機。