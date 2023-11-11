東北虎寒天下山覓食 市府籲民眾小心

【本報綜合報道】黑龍江哈爾濱市依蘭縣境內持續大雪，近日發現有大型野生動物下山覓食，兩隻牛被咬死，有關部門經確認涉事野生動物為東北虎。黑龍江雞西虎林市政府周四亦發布緊急提醒，至少有兩隻野生東北虎在市內活動，民眾切勿入山活動。

大雪影響 已咬死兩牛

依蘭縣達連河鎮新勝村近日有村民在山上遇到老虎，並發現一隻牛被咬死。網傳照片顯示，牛隻的兩條後腿已被撕斷，旁邊雪地還有疑似虎爪印的足迹。林草部門聯合專家透過足迹形狀、大小，以及覓食習性等因素綜合分析，確認為東北虎。當地部門發布緊急通知，禁止人員入山，避免與大型猛獸相遇。