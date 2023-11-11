東北虎寒天下山覓食 市府籲民眾小心
【本報綜合報道】黑龍江哈爾濱市依蘭縣境內持續大雪，近日發現有大型野生動物下山覓食，兩隻牛被咬死，有關部門經確認涉事野生動物為東北虎。黑龍江雞西虎林市政府周四亦發布緊急提醒，至少有兩隻野生東北虎在市內活動，民眾切勿入山活動。
大雪影響 已咬死兩牛
依蘭縣達連河鎮新勝村近日有村民在山上遇到老虎，並發現一隻牛被咬死。網傳照片顯示，牛隻的兩條後腿已被撕斷，旁邊雪地還有疑似虎爪印的足迹。林草部門聯合專家透過足迹形狀、大小，以及覓食習性等因素綜合分析，確認為東北虎。當地部門發布緊急通知，禁止人員入山，避免與大型猛獸相遇。
虎林市政府表示，周二以來該市虎頭鎮江邊和周邊村屯附近陸續發現野生東北虎活動蹤迹，透過巡護監測及現場勘查判斷，至少有兩隻野生東北虎活動。為確保生命財產安全，防範化解人與野生動物衝突風險，當局呼籲虎林市域內所有居民及遊客即日起勿入山活動，虎頭鎮虎頭村、影視城、下水澇等重點區域內所有居民需做好生活物資儲備，非必要不外出。
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