投14地皮揭嚴重污染 開發商索償107億

江蘇7年前交易土地 掀糾紛法院受理 上海陸家嘴集團2016年以約85.25億元（人民幣‧下同，約91.5億港元）競得江蘇蘇鋼集團旗下17塊地皮，開發多年後發現其中14塊有嚴重土壤污染。陸家嘴集團近日向蘇鋼集團提告索償100.44億元（約107.7億港元），獲江蘇省高級人民法院受理。

內媒周四報道，蘇鋼集團曾委託蘇州市環境科學研究所及蘇城環境科技有限責任公司，對涉事地皮作污染調查。報告表示，前蘇鋼廠焦化區域污染主要集中在污水處理區和粗苯車間，污染土方量約3.96萬立方米，其餘區域的土壤和地下水未受污染，可再開發利用。但綠網益環境數據中心則查出結果存在極大落差，個別地點的氰化物、苯及萘超標，污染土方量約9.99萬立方米，表層污染嚴重，地下水污染物濃度高，可能影響附近民眾健康。環保部門今年向陸家嘴集團發出兩張罰單，合共約545萬元（約584.38萬港元）。

記者日前到訪前蘇鋼廠，發現焦化區內污染最嚴重的4號地皮完全荒廢，長滿蘆葦，池塘水呈黑色，門外有嚴禁進入標示；而非焦化區已建成陸家嘴錦綉瀾山小區，部分住宅完成銷售，建好的寫字樓則不對外營運，更駐有保安人員，拒絕外人進內。另多塊地皮已停工，並堆滿鋼板、木板和磚塊。

賣方集團稱早披露情況 蘇鋼集團昨日回應事件稱，該公司於2016年已如實披露第三方專業機構關於涉事土地存在部分污染的調查結果及報告全文，並明確提示該範圍部分地塊原為鋼鐵焦化生產區域，可能存在土壤污染風險。由陸家嘴集團指定控股子公司組成的聯合體在交易時已知悉情況，並承諾接受所有現狀、瑕疵和風險。據指聯合體在開發該地塊期間，沒按照要求建設地下水阻隔牆及採取其他防護措施，造成部分環境交叉污染和施工作業不規範。相關爭議已由人民法院立案受理，蘇鋼集團稱積極應訴。本報綜合報道